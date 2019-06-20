К чему приведут несправедливые тарифы...

Огонь, батарея! Тепло станет дороже.

Со следующего года в России планируют изменить нормативы отопления и привязать их к этажу. В итоге у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах или на этажах с первого по четвертый могут серьезно вырасти платежи. Об этом рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

На депутата все набросились, а зря. Он ведь против этой инициативы чиновников. А идея, мягко говоря, дурная. Если не сказать идиотская. Во-первых (я обзвонил знакомых коммунальщиков и выяснил), нет никаких доказательств того, что жильцы нижних этажей получают больше тепла, чем жильцы верхних. Дело в том, что в наших квартирах нет теплосчетчиков!

Сколько ты потребил — не знает никто. Получается, что сам тезис «ниже живешь — больше потребляешь» взят буквально с потолка. Кому-то так показалось. Второй момент: за все общедомовые услуги жильцы всегда платили одинаково — в зависимости от метража квартиры. Если начать дифференцировать, то можно пойти очень далеко. Например, брать дифференцированную плату за лифт. Я езжу на третий этаж — с меня меньше. Он на 12-й — с него больше! А еще можно «перераспределить» расходы на содержание и ремонт кровли. Живешь на верхнем этаже — плати по полной программе! Живешь ниже — не плати ни копейки. Ведь крыша-то не над тобой. Да много разной глупости можно придумать. Только вот зачем?

Тепло дорожает. Зачем? Фото: Павел Волков

Сегодня жители первого этажа, например, и так страдают. Во-первых, слушают, как хлопает дверь подъезда. Во-вторых, мимо дверей в их квартиру все ходят, создают шум. В-третьих, у них под окнами почти всегда парковка — шумят и газуют автомобили. А теперь людям еще и плату за отопление хотят увеличить. Вы думаете, что это справедливо? А я думаю, что это прекрасный способ вызвать социальный взрыв. Тарифы на отопление и так постоянно растут — причем, как правило, дважды в году, а тут чиновники хотят задрать их снова, но для отдельных жителей.

И все-таки хорошо, что эта тема всплыла. Потому что давно пора ставить вопрос об установке индивидуальных теплосчетчиков и приборов, регулирующих тепло в квартирах. На Западе они давно есть. Лег спать — поставил отопление на минимум.

Ушел на работу, уехал — выключил вовсе. В итоге можно здорово экономить. А мы же фактически платим за отопление и квартир, и улицы, потому что в отопительный сезон батареи жарят «по-полной» вне зависимости от погоды. Вот о чем нужно задумываться. А не о том, как содрать с жильцов последнюю шкуру.

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