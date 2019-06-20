Владимир Путин: Я хотел бы отдохнуть и поездить по стране неузнанным
Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что хотел бы свободно и неузнаваемо отдохнуть, однако понимает, что это нереально.
— Я хотел бы отдохнуть и поездить по стране неузнанным. Но я понимаю, что это нереалистично, что это невозможно, — сказал глава государства.
При этом президент подчеркнул, что такая поездка не даст полной картины того, что происходит в стране, так как она большая, поэтому «нужно иметь информацию из разных источников».
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопросы коррупции во внутренних органах и выплат пособия по уходу за ребенком, а также другие актуальные для россиян проблемы. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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