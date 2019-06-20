Ученые обнаружили червей, которые едят камни
Американские ученые из Северо-Восточного университета открыли новый вид шашеней — двустворчатый моллюск. По их заявлениям, черви поедают карбонатный известняк в отличие от их давно известных собратьев, которые питаются древесиной.
Исследователи пока не могут объяснить, с какой целью и почему существа едят исключительно камень.
Обитают необычные шашени в реке Абатан на Филиппинах. Ученые обнаружили моллюсков в норах и забрали нескольких представителей вида для проведения эксперимента. После исследования стало известно, что черви питаются не древесиной, а известняком.
Новый вид назвали Lithoredo abatanica. Моллюск может достигать 50 сантиметров в длину. Представители этого вида имеют створку на переднем конце тела. Она позволяет сверлить древесину.
В античные времена черви считались вредителями из-за того, что портили днища кораблей. Существовали различные способы сохранить судна в целости: от покраски дна корабля до обивания его металлом. Об этом сообщает Naked Science.
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