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Здоровье

Депутат предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача поликлиники

Егор Павленко
• 18:09 • 20 июня 2019
В больнице пациенты получают назначенные препараты бесплатно, в то время как назначенные врачом поликлиники лекарства им приходится покупать самостоятельно
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В больнице пациенты получают назначенные препараты бесплатно, в то время как назначенные врачом поликлиники лекарства им приходится покупать самостоятельно
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Ввести в России всеобщее лекарственное страхование предложил член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич. Оно будет предусматривать бесплатное обеспечение граждан лекарствами, назначенными врачами поликлиник.

Он напомнил, что в больнице пациенты получают назначенные препараты бесплатно, в то время как назначенные врачом поликлиники лекарства им приходится покупать самостоятельно.

— Во многих странах мира сделано так, что лекарство по назначению врача в любом случае выдается бесплатно, — отметил Менделевич.

При этом парламентарий подчеркнул, что в данном случае речь идет лишь об определенных лекарствах. Например, бесплатно пациент сможет получить отечественный препарат, однако при желании приобрести более дорогое и импортное средство ему придется доплатить разницу в их стоимости.

Менделевич считает, что эта идея должна быть закреплена законодательно. Пока же она находится в стадии обсуждения на площадках Госдумы с участием членов правительства и представителей Минздрава и профессионального сообщества, передает ТАСС.

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