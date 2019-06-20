Депутат предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача поликлиники
Ввести в России всеобщее лекарственное страхование предложил член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич. Оно будет предусматривать бесплатное обеспечение граждан лекарствами, назначенными врачами поликлиник.
Он напомнил, что в больнице пациенты получают назначенные препараты бесплатно, в то время как назначенные врачом поликлиники лекарства им приходится покупать самостоятельно.
— Во многих странах мира сделано так, что лекарство по назначению врача в любом случае выдается бесплатно, — отметил Менделевич.
При этом парламентарий подчеркнул, что в данном случае речь идет лишь об определенных лекарствах. Например, бесплатно пациент сможет получить отечественный препарат, однако при желании приобрести более дорогое и импортное средство ему придется доплатить разницу в их стоимости.
Менделевич считает, что эта идея должна быть закреплена законодательно. Пока же она находится в стадии обсуждения на площадках Госдумы с участием членов правительства и представителей Минздрава и профессионального сообщества, передает ТАСС.
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