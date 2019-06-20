Дзюба нецензурно выразился во время просмотра прямой линии с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба неоднозначно отреагировал на эфир прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках прямой линии известный блогер Амиран Сардаров задал вопрос по теме изолированного Интернета в стране. В конце своего обращения к президенту он прорекламировал свое кафе.
— В Москве у меня самая вкусная шаурма, всех приглашаю, — заявил Амиран.
Услышав такую смелую рекламную речь блогера, Артем Дзюба сказал рядом сидящему Александру Петрову нецензурное слово, как предполагают зрители. Сейчас комментаторы видео в социальной сети пытаются расшифровать, что именно произнес капитан российской сборной.
Тем не менее к рекламному маневру Амирана президент отнесся с юмором: похвалил его за ловкость и поблагодарил за приглашение. Об этом сообщает Lenta.ru.
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