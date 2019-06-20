Провести лето как писатель

1. «Мелихово» — усадьба, где жил Антона Чехов. Находится в окрестностях города Чехова Московской области. Здесь с 1892 по 1899 год писатель проживал со своими родителями и ближайшими родственниками.

Как пишет портал «Подмосковье сегодня», в «Мелихово» писатель любил заниматься рыбалкой и ходить за грибами. Во время своих выходов на природу писатель брал с собой бумагу и перо. Также известно, что писателя в его занятиях больше интересовал процесс, чем результат: часто, когда на крючок попадалась крупная рыба, Антон Павлович отпускал ее обратно в пруд.

2. «Абрамцево» — усадьба, где жил Сергей Аксаков.

Писатель любил проводить время около главного дома на берегу. Он ходил за грибами в окрестные леса.

— Количество найденных грибов Аксаков записывал в дневник, некоторые экземпляры даже зарисовывал, — рассказывает заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Абрамцево» Мария Григоренко. — Свои рыбацкие удачи Аксаков также фиксировал. Материалы, описывающие повадки рыб, были впоследствии собраны в «Записках об уженье рыбы». Известно, что Аксаков описал 26 видов рыб, которые водились в водоемах Московской области.

3. Усадьба «Захарово», где в детстве гостил Александр Пушкин.

— В «Захарово» бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал научила юного писателя любить и ценить русский язык, кухню и развлечения, — рассказывает старший научный сотрудник историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Владимир Сизов. — Здесь у Александра Сергеевича родились самые первые стихотворения и образы для героев его знаменитых произведений. А еще на территории нашего заповедника сохранился пруд, где дядя поэта учил своего племянника плавать.

Вечером все жители усадьбы пили чай из самовара с пирогами и вареньем из крыжовника.