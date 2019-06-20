Депздрав рассказал, от чего могла умереть маленькая девочка в Москве

Причиной смерти девочки, об отказе в госпитализации которой ранее сообщали СМИ, могла быть не ветрянка, а асфиксия. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

— По предварительным данным посмертного исследования, причиной смерти является остро развившаяся остановка дыхания, наступившая в результате попадания в дыхательные пути (бронхи) содержимого желудка, — говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что ребенка не отказывались госпитализировать 15 июня. В тот день девочке был поставлен диагноз «ветряная оспа», однако от ее госпитализации отказалась мать. На следующий день ребенка посетил участковый врач-педиатр. Он провел осмотр и дал рекомендации. 17 июня к девочке снова вызвали скорую помощь, а через 2,5 часа на пульт скорой поступил еще один вызов с сообщением, что девочка потеряла сознание и не может самостоятельно дышать. Прибывшим через десять минут медикам не удалось спасти ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о смерти в Москве полуторагодовалой девочки, болевшей ветрянкой. Сообщалось, что скорая два раза отказалась госпитализировать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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