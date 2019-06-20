Российская доктрина не видит в электронных судах ничего особенного.

В упрощенном порядке сейчас арбитражные суды рассматривают подавляющее большинство дел при цене иска до двухсот тысяч рублей. Почему бы не отнести в отдельную категорию судей, рассматривающих бракоразводный процесс, раздел имущества, иски, не требующие присутствия сторон в ходе рассмотрения дела? Передать дело на удаленное рассмотрение можно при условии загруженности судьи, территориальная подсудность которого отнесена к рассмотрению конкретного спора. Более свободный и квалифицированный судья может дистанционно рассмотреть конкретное дело.

Все документы судье будут отправлены в электронном виде, тем более сейчас ГАС «Правосудие (Государственная автоматизированная система Российской Федерации — прим. «ВМ») и картотека арбитражных дел переходят на цифровой документооборот. В цифровом виде будет храниться подавляющее большинство дел и исков. Поэтому идея онлайн-судейства имеет право на существование, но есть несколько условий.

В первую очередь должна быть отдельная категория рассмотрения споров, во-вторых, дела должны рассматривать компетентные судьи, в-третьих, такое онлайн-судейство имеет право на существование в том случае, если не требуется состязательность процесса в том виде, в котором она необходима для отражения позиции сторон и участников процесса.

Суд может вестись онлайн Фото: https://pixabay.com

Суд — это всегда спор между истцом и ответчиком, поэтому отдельные случаи будут рассматриваться судьями, не теряя состязательности процесса. Ничего дурного не будет, если введется правосудие с привлечением онлайн-судей, которые будут точно такими же, как обычно, но будут отдельные дела рассматривать в упрощенном формате.

Решение онлайн-судьи будет более правосудно, компетентно и, наверное, более обстоятельно рассмотрено ввиду того, что загруженность отдельного суда не позволит сделать это более компетентно. Свободный судья из любого региона (думаю, что он будет из того же региона) рассмотрит дело по своей подсудности с учетом наличия специализации и опыта работы в тех или иных категориях дел, в которых он более компетентен.

Я думаю, что эта практика будет распространяться очень широко с учетом современной системы электронного документооборота. Она дает широчайшие возможности для этого.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»