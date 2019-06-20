Юный вратарь рассказал о мечте попасть в большой футбол

На Семене форма каталонского клуба, даже во время интервью он не снимает голкиперские перчатки. Футбол в его жизни с самого детства. Его папа тоже вратарь, выступал за любительскую команду. Для Семена провести день без мяча — значит, провести его зря. До академии «Барселоны» он жил в небольшом городке Колпашево, что в 320 километрах от Томска, там же и тренировался.

— Сначала меня не хотели ставить на ворота, — вспоминает Семен первые футбольные тренировки. — У меня мало что получалось, пропускал много голов. Но я все равно хотел быть вратарем. В итоге вытеснил конкурентов из состава.

Семен верил в мечту, что однажды ему выпадет шанс примерить сине-гранатовую футболку знаменитого испанского клуба. И это произошло. Во многом благодаря отцу, который отправил заявку на просмотр в московскую академию «Барселоны».

— Хочу, чтобы сын реализовал мечту, — рассказывает папа вратаря Алексей Власюк. — Поначалу не верил, что приглашение в Москву возможно, думал, такого не может быть. Когда нас позвали на просмотр, были счастливы.

По воротам бьют, а мяч в сетке все еще так и не побывал. Хорош Семен, ничего не скажешь. На первом же просмотре в столице талант парня заметил главный тренер испанец Жорди Гратакос. Он же взял Семена на чемпионат мира среди академий «Барселоны», который прошел в столице Каталонии.

— Для меня одно из важнейших качеств вратаря — его реакция и умение быстро принять правильное решение, — говорит Жорди Гратакос, наблюдая за игрой Семена. — У него эти качества есть. Но это только начало, ему предстоит еще очень много работать.

После турнира в Испании тренеры только и говорят о Семене. Мальчишка из российской глубинки впечатлил специалистов. Особенно всем запомнился феноменальный сейв в игре против академии из Колумбии.

— Игрок соперника «простреливал» (отдавал сильный пас. — «ВМ») на дальнюю штангу, — описывает момент из той игры Семен. — До ворот оставался метр, нападающему нужно только подставить ногу и забить гол. А я успеваю прыгнуть в угол и отбить мяч на угловой.

Семен постигает мастерство как на поле, так и вне его. Дома просматривает кадры лучших вратарских сейвов, по которым анализирует игру более опытных коллег по цеху. Особенно пристально наблюдает за голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

На занятии с Семеном работает тренер вратарей Сергей Крупельницкий. Он дает упражнение на координацию: одновременно набивает ладонями два мяча о газон, как в баскетболе. Получается не сразу. Но Семен не падает духом, совершая попытку за попыткой. Пока все не будет отработано до автоматизма.

— Однажды в единоборстве ему разбили нос, — рассказал Сергей Крупельницкий. — Его осмотрел доктор, и он продолжил игру. Семен храбрый парень, для вратаря это важно. И, конечно, у него есть понимание футбола.

Семену только предстоит пройти путь к вершине. Но он уже начался. Между Колпашево и Барселоной — 7 тысяч километров. Между Москвой и столицей Каталонии — около 3,5 тысячи. Мечта попасть в основной состав «Барселоны» во всех смыслах становится ближе.

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