Москвовед рассказала, как изменился Екатерининский парк более чем за 100 лет

С 73-летней москвичкой Галиной Рунге мы познакомились, когда она — волонтер-экскурсовод — получила награду от Департамента труда и социальной защиты населения Москвы за активное участие в акции «Дни исторического и культурного наследия». Тогда я и напросилась погулять с Галиной Борисовной по столице. После недолгих обсуждений мы отправились в Екатерининский парк. Ухоженные аллеи, столетние деревья, уютные беседки, удобные скамейки давно облюбовали местные жители — молоденькие мамы с колясками, бодрые участники программы «Московское долголетие», влюбленные парочки. Особое внимание посетителей привлекают старые деревья, но даже столетняя ива не была свидетелем зарождения парка.

— История этого удивительного парка длинная, неразрывно связанная с усадьбой Салтыковых, — с упоением от рассказывает Галина Борисовна. — В усадебный комплекс входят центральный корпус с двумя крыльями, 1799, 1802, 1826–1827 годов, ограда и ворота начала XIX века и сам парк с прудом.

А началась история с указа Сената, когда 25 сентября 1744 года все пустующие участки стали продавать под застройку, граф Владимир Семенович Салтыков прикупил землю рядом с Убогим домом неслучайно, он благородно хотел превратить не лучшее в Москве место в красивый цветущий парк. Свое желание граф осуществил, в загородном дворе появились палаты — здание с тремя ризалитами на обоих фасадах, к которым примыкал парк с прудами и река Напрудная.

— Существует легенда, что императрица с графом Салтыковым часто чаевничали в ротонде у пруда, причем к чаю подавали выращенные в оранжерее лимоны, — улыбается гид. — Но правда ли это?

Мифы всегда привлекали людей. Может быть, поэтому москвичи полюбили гулять в Екатерининском парке. Ведь так приятно совмещать полезное с приятным — дышать свежим воздухом и узнавать историю.

Салтыковы жили в усадьбе с 1745 по 1777 год, в то время правили Елизавета Петровна и Екатерина II. Однажды Владимир Семенович устраивал прием прибывшей 15-летней будущей императрицы Екатерины II, пил ли он с ней чай? Вряд ли. А может быть, Алексей Салтыков, продавая усадьбу, встречался с Екатериной.

БЫЛО: тот же Большой пруд, но 119 лет назад. Зима 1900 года. Воспитанницы Института благородных девиц на очередном занятии учатся кататься на коньках Фото: PASTVU.COM

После смерти отца сын Алексей Владимирович решил продать отцовское имущество в 1777 году, в числе парк и оранжерею, где росли «априкосовыя, миндальныя, померанцевыя, апельсиновыя и прочия с плодами и без плодов деревья и разныя цветы». В августе 1777 года за 25 тысяч рублей часть усадьбы купила Коллегия экономии, так здесь появился приют для неимущих отставных офицеров. В 1779 году здесь открылся инвалидный дом, однако существовал он тут недолго. Императрица Мария Федоровна купила дом для того, чтобы устроить в нем Училище ордена святой Екатерины (ныне Центральный дом Российской армии).

— В Екатерининское училище принимали девочек 10–11 лет из бедных дворянских семей на обучение, — продолжает Галина Борисовна. — Так что под тенью этих деревьев гуляли, отдыхали, летом купались в пруду воспитанницы императрицы. А зимой, когда пруд замерзал, институтки доставали коньки и скользили по льду. Здесь с 1848 по 1855 год училась Анна Энгельгардт, которая перевела на русский язык произведения Эмиля Золя. А знаменитые Сергей Рахманинов и Александр Скрябин были здесь преподавателями.

Территория парка в жаркие дни всегда радовала посетителей тенью и прохладой, но главным достоинством парка считались пруды.

Первый Большой Екатерининский пруд вытянут вдоль поймы Напрудной и напоминает формой бутылку с искривленным горлышком, а Утиный островок словно пробка. За Большим прудом прячется Малый Екатерининский пруд, который зимой полностью сливается. Многие думают, что выложенное булыжником «русло» Напрудной заканчивается за большим валуном, но на самом деле река Напрудная тянется в коллекторе до самого Рижского вокзала. Мы привыкли называть парк Екатерининским, однако это название он получил лишь в 1802 году, когда загородная усадьба Салтыкова стала зданием института.

Шло время, и в 1812 году пожар разрушил строение, восстановление усадьбы заняло более 6 лет. За это время у тайной советницы Прасковьи Мятлевой был куплен прилегающий участок с лесом и прудами и находящейся в них рыбою.

Революция внесла свои коррективы в историю страны и парка. 12 декабря 1917 года здание института благородных девиц передали управлению детскими домами, а когда те были упразднены, бывшую усадьбу графа Салтыкова передали в ведение Наркомата просвещения. В 1927 году в главном корпусе разместился Центральный дом Красной армии.

Изменился и старинный парк, но он по-прежнему любим москвичами, ведь памятник садово-паркового искусства не только место для отдыха, а свидетель и верный хранитель истории нашей страны.

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