Продюсера Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с поклонниками на своей странице в соцсети необычной новостью: его приняли в общество мушкетеров.
— Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры, — написал Иосиф Пригожин в Instagram.
Он отметил, что в Общество Мушкетеров Арманьяка, которое создано в 1951 году, входит король Швеции, князь Монако, Максим Дунаевский, Михаил Боярский, Леонардо Ди Каприо и другие известные личности.
Коллеги поздравили продюсера с титулом мушкетера в комментариях к посту.
— Ты — наш Портос, — отметила продюсер Яна Рудковская.
— Поздравляю тебя, наш Мушкетер! — написал директор премии «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.
Поклонники Иосифа Пригожина тоже присоединились к поздравлениям.
Читайте также: Иосиф Пригожин готов отдать тарелку от «МУЗ-ТВ» Валерии