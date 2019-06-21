Дженнифер Энистон призналась, что все еще любит Бреда Питта

Голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась в недавнем интервью, что продолжает любить экс-супруга Бреда Питта, хотя они расстались в 2005-м году. Она добавила, что будет любить его всегда.

— Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий мужчина! Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне необычайно посчастливилось стать его супругой. Мы провели вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга. И нам было весело! Мы помогали друг другу, у нас были чудесные, хотя и непростые отношения — рассказала актриса изданию Mirror.

Дженнифер Энистон, похоже, смогла простить бывшего мужа, который изменил ей с Анджелиной Джоли и затем бросил ее. Сейчас она называет другую причину развода, Бреда Питта актриса ни в чем не винит.

Фанаты пары надеются, что бывшие супруги все-таки снова будут вместе, так как оба сейчас свободны.

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