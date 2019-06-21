Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
• 06:15 • 21 июня 2019
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Журналисты отметили, что фигура Кейт Миддлтон заметно округлилась
Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/
Жену британского принца Уильяма, герцогиню Кейт Миддлтон уличили в новой беременности. Подданные заметили «беременные привычки» супруги наследника престола.
Речь идет о постоянном поглаживании живота. Кейт Миддлтон уличили в этом во время королевских скачек Royal Ascot 2019. Она гладила свой живот также во время предыдущей беременности. Кроме того, журналисты отмечают, что фигура герцогини заметно округлилась.
Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруга принца Уильяма действительно беременна в четвертый раз. Малыш должен родиться в декабре 2019 года, пишет портал WMJ.ru.
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