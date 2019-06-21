Социологи выяснили, сколько женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина
Американские социологи опросили 800 девушек с целью выяснить, для чего представительницы прекрасного пола ходят на свидания и какие цели преследуют.
Эксперты из университета города Азусы пришли к выводу, что 25 процентов женщин встречаются не столько из романтических побуждений, сколько ради обеда или ужина за счет партнера.
Позднее было проведено еще одно подобное исследование, где опрашивали девушек, среди которых не было представительниц меньшинств. По итогам работы выяснилось, что доля выросла до 33 процентов.
Как правило, отмечают ученые, чаще всего меркантильное поведение наблюдалось у девушек, склонных к нарциссизму, макиавеллизму и психопатии. Любопытно, что вместе с тем они придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин. Об этом пишет SPPS.
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