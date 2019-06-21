«Тихий убийца»: врачи назвали скрытую опасность отека ног
Британские врачи рассказали об опасности отеков в области лодыжек.
По данным специалистов, отечность на ногах свидетельствует о повышенном кровяном давлении, что снижает работоспособность сердца и сосудов.
Эксперты называют состояние отечности «тихим убийцей», поскольку внешне человек, как правило, не замечает каких-либо изменений. При этом если не предпринимать никаких мер по борьбе с отеками на лодыжках, впоследствии может развиться варикоз. Осложнения также могут привести к сбою в работе жизненно важных органов.
Чтобы улучшить положение, медики советуют ограничить потребление соли. Если эти меры не возымеют эффекта, необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет Express.
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