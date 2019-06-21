Москвичи смогут узнать больше о работе скорой помощи на лекции в «Зарядье»
26 июня в «Зарядье» в рамках программы «Бегу к врачу» Департамента здравоохранения города Москвы состоится лекция «Устройство скорой помощи и как она нам помогает». Ее проведет заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Алексей Безымянный.
Специалист подробно расскажет о принципах работы скорой помощи, оборудовании машин, основных задачах врачах этой службы, объяснит разницу между бригадами скорой и неотложной помощи, а также - что надо сообщить при вызове скорой и сделать до ее приезда. Кроме того, врач проанализирует типичные ошибки, которые москвичи совершают при оказании первой помощи.
— Есть четкие правила оказания первой помощи, и о них лучше узнавать не из телевизионных сериалов. Можно выделить пять базовых принципов: обеспечение безопасности оказывающего помощь, вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону 103, изолирование пострадавшего от опасного воздействия, оказание первой помощи и последующее обращение к врачу для ведения лечения, — рассказывает Алексей Безымянный.
Начало лекции — в 19:00 в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Вход бесплатный по предварительной регистрации, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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