Торгово-административный пассаж ввели в эксплуатацию на севере столицы
Торгово-административный пассаж площадью 18,2 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию на Кронштадтском бульваре на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
По словам председателя комитета Олега Антосенко, разрешение на строительство было получено в 2006 году. В 2018 году был одобрен проект, по которому здание достроили до конца.
Шестиэтажный торгово-административный пассаж находится возле станции метро «Водный стадион». В нем расположены магазины, кафе, административные помещения, а также комнаты матери и ребенка.
Для работников и посетителей сделали автостоянку на 104 машиноместа. Строительство выполнено за счет инвестора, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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