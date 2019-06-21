Градус снижается: синоптики рассказали о погоде в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Вечерней Москве» о погоде на пятницу и ближайшие выходные.

— Сегодня и завтра в столице жарко, но в западных районах уже в пятницу возможен кратковременный дождь с грозой. Это к Москве подходит атмосферный фронт, — предупредил эксперт.

В субботу ожидается до +27–29 градусов. В ночь с субботы на воскресенье жара постепенно начнет отступать от столицы.

— Этот процесс будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами на востоке и юго-востоке Подмосковья, в самой Москве осадков в эти выходные не ожидается. Уже в воскресенье температура воздуха составит 23–25 градусов тепла. Ветер поменяется с южного на северный и северо-западный, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По словам Александра Синенкова, новых температурных аномалий москвичам пока ждать не стоит.

— В пятницу это точно исключено, для этого дня рекорд составляет более 30 градусов, мы же сегодня ожидаем примерно 30. В субботу и воскресенье значительного превышения показателей тоже не произойдет. Наоборот, температура воздуха приблизится к средним значениям, — говорит Александр Синенков.

Синоптик дал небольшую характеристику и погоде на следующую неделю.

— Будет комфортно, кратковременные дожди пройдут не везде. Воздух прогреется до 21–24 градусов тепла, — резюмировал эксперт.

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