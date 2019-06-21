Ученые предупредили о серьезной опасности рабочей недели в 48 часов
Ученые рассказали об опасности продолжительного труда.
Известно, что средняя продолжительность рабочей недели достигает 48 часов, что, по мнению американской ассоциации кардиологов, повышает риск возникновения инсульта и нарушений функционирования мозга.
К таким выводам эксперты пришли после проведения исследования, в ходе которого была выявлена связь между длительностью трудовой недели и развитием проблем с мозговым кровообращением.
Оказалось, что люди, уделявшие работе 48 часов в неделю в течение последних десяти лет, попадают в группу риска. Вероятность инсульта при таком графике возросла на 45 процентов у работников в возрасте до 50 лет.
Специалисты предлагают решение: изменить пассивный образ жизни характерный офисным сотрудникам. По словам директора программы лечения инсульта в Хантингтонской больнице Арби Оганяна, необходимо по меньшей мере полчаса в день заниматься спортом, а также скорректировать рацион и отказаться от вредных привычек. По возможности нужно избегать воздействия стрессовых факторов. Об этом пишет ABC7.
Читайте также: Ученые доказали связь между хроническим стрессом и проблемами со здоровьем