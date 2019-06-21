Ученые рассказали, как научиться контролировать сновидения

Ученые разработали несколько техник, которые позволяют контролировать осознанные сновидения. Такая терапия может помочь людям, страдающим как от бессонницы, так и от посттравматического стресса.

Специалисты выяснили, что за осознанные сновидения в мозгу человека отвечает лобно-височная кора. Именно она контролирует когнитивные способности, однако ее работа как бы «замедляется» во время обычных снов.

Остановимся подробнее на раскрытых техниках. Первая из них — тестирование реальности. Для нее в момент засыпания человек тактильно или визуально должен контактировать с неким физическим объектом. Подобная практика зачастую упоминается в фантастических фильмах.

Вторая техника — Mnemonic Induction Lucid Dream. Для нее человек занимается «репетицией» сна, повторяя мантру.

И третья техника, как передает портал «Дни.ру», называется Wake-Back-To-Bed. Во время выполнения этой практики человек должен с некоторой периодичностью просыпаться от будильника и снова идти спать. Это помогает усилить активность в ключевых областях мозга во время сна.

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