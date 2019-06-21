Здание храма Святой Блаженной Матроны Московской поставлено на кадастровый учет
Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет здание дома причты храма Святой Блаженной Матроны Московской, расположенное в Дмитровском районе Москвы по адресу: ул. Софьи Ковалевской, дом 7, строение 3.
В трехэтажном здании площадью почти 800 квадратных метров расположатся церковно-приходская школа и досуговые кружки, хлебопекарня и административные помещения.
В январе 2018 года Росреестром по Москве был поставлен на кадастровый учет храм Святой Блаженной Матроны Московской на 500 прихожан площадью более 1350 квадратных метров, включенный в программу строительства православных храмов «Программа-200». Застройщик объекта — религиозная организация «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви Московского патриархата».
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