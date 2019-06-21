Новые детские площадки появятся в парке Дружбы

Парк Дружбы в Левобережном районе ждет модернизация — на площади более 40 гектаров будут выполнены масштабные работы в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории.

— На территории парка предусмотрено обустройство пяти детских площадок. На данный момент на четырех площадках выполнена песчаная подготовка. На одной из них уже полностью готово основание, в ближайшее время приступят к установке игрового оборудования. На других трех ведется подготовка основания. Еще одна площадка появится на территории, которая вошла в состав парка с восточной стороны до улицы Лавочкина. К ее созданию планируют приступить в ближайшее время. В дальнейшем все детские площадки будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием, которое будет защищать детей от ссадин и ушибов, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Детские площадки расположатся на всей территории парка. Одна детская площадка будет реконструирована, еще четыре будут построены. Площадь игровых комплексов превысит 3200 квадратных метров.

На новых детских площадках установят игровые и развивающие конструкции. Одна из них будет сделана в виде игрового пандуса в форме зигзага. Пандус будет выполнен из металлоконструкций, обшит деревом, для безопасности детей установят перила. Здесь также появятся горки, качели, лабиринт, канаты, установят сенсорное оборудование и музыкальные инструменты.

Таким образом, после окончания работ в районе появится еще одна благоустроенная зона для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом. Работы по благоустройству территории завершатся уже в этом году, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Кстати, капитальный ремонт проведут в двух домах Тверского района.

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