Сотрудница супермаркета напала на покупательницу, заподозрив ее в краже
• 14:18 • 21 июня 2019
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Интернет-пользователи осудили резкого сотрудника магазина
Фото: ridus.ru
В одном из супермаркетов Подмосковья продавец напала на покупательницу, схватив ее за шею.
Видео происшествия сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях. За сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров.
Драка в магазине в Подмосковье
Сотрудница заподозрила покупательницу в краже товара, схватила ее и пыталась отвести женщину в комнату, параллельно потребовав от коллег вызвать полицию.
Женщина несколько раз попросила ее отпустить и сообщила, что ничего не брала.
В комментариях пользователи раскритиковали сотрудницу магазина и заявили, что надо не огульно обвинять клиента, а изучить записи с камер наблюдения.
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