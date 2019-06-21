Суверенный интернет – не от нас с вами, а для нас...

Формат прямой линии с Владимиром Путиным показывает весь спектр проблем, которые волнуют россиян. Но лишь несколько из них действительно касаются каждого.

Давайте будем честны: Россия — большая страна, и москвичей не особо волнуют проблемы с питьевой водой в Краснодаре, разбитые дороги в Сибири или повышение цен на топливо. А вот законы об оскорблении власти, суверенном Интернете и фейках потенциально волнуют каждого из нас, ведь в этом году Интернет по охвату и популярности обогнал телевидение. Слово дали бодрым блогерам — они озвучили вопросы, вокруг которых месяцами ломаются копья.

Каждый потенциально ходит под дамокловым мечом — на экспрессивного комментатора могут завести дело за выплеск эмоций в адрес очередного зарвавшегося чиновника, политика, как это было с шестью жителями Архангельской области в мае. Об этом на прямой линии рассказал Путину создатель паблика «МДК» Роберто Панчвидзе. Блогер привел пример, когда женщина получила административное наказание за комментарий «Они совсем оборзели». Панчвидзе справедливо заметил, что в напряженные времена людям надо иметь возможность высказываться, выплескивать эмоции, а не усложнять и не провоцировать людей исками.

Путин подчеркнул, что речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на борьбу с тем, кто намеренно оскорбляет символы государства. Эмоционально отозваться о чиновнике-хаме можно, а глумиться над флагом или гербом — нельзя. И это справедливо, подобная практика есть и в ЕС, и в США, где уважение к государственным символам прививают с рождения.

Блогер Амиран Сардаров поднял вопрос о надежном Рунете, упомянув «железный занавес», который может опуститься над страной. Путин ответил, что закон направлен только на надежное функционирование российского Интернета, никаких ограничений не планируется. Неоднократно говорилось о том, что при желании Интернет может быть отключен хоть в отдельном доме, хоть в целой стране, такие примеры уже были. Россия тратит огромные деньги на стабильный Рунет, забирая вожжи у тех, кто годами, если не десятилетиями, производил и поставлял «железо» в Россию. Все эти сервера с терабайтами информации будут под контролем не у условных китайцев или европейцев, а у России. А значит, потенциальных точек для манипуляции у первых будет меньше.

Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Кремля

Еще одну проблему, которую поднял петербургский публицист Дмитрий (Гоблин) Пучков, неоднократно обсуждали на «Эхе Москвы», она касается фейков в СМИ и соцсетях. Блогер правильно сообщил о слепой вере ширнармасс во все то, что пишут в Сети. Многие не имеют критического мышления, не ищут первоисточники, не сравнивают информацию, а верят написанному, как их дедушки и бабушки.

Распространение заведомо ложных слухов, которые превращаются в новости, — бич и современных журналистов. Грустная шутка о том, что из одной новости сделают две, где вторая — опровержение, подтачивает капля за каплей веру в СМИ. Но пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон. Вопрос комплиментарный, на мой взгляд. Зачем сразу ужесточать законодательство до уголовного преследования, если раньше за фейки не было никакого наказания? Пучков, как бывший сотрудник УФСИН, прекрасно понимает, что такое палочная система, штрафы, уголовные преследования. Но у нас и так люди в СИЗО сидят месяцами, за наши с вами деньги, к чему эта кровожадность?

Давайте сохранять адекватность и не бросаться из крайности в крайность: защищенный и суверенный Рунет — не от нас с вами, а для нас. Оскорбление власти — сожженный флаг в руках пьяных туристов, а не комментарии в соцсетях, где грех не ткнуть носом условного пензенского главу за чушь и пропаганду. За фейки должен нести ответственность условный Вольнов, и мы все с этим согласны. Вспомните, как этот украинский блогер говорил о сотнях погибших в кемеровском пожаре и провоцировал панику.

Реалии меняются, и вопрос лишь в том, что будет меняться быстрее — российское законодательство или общественное мнение? Чем больше в нас критического мышления и желания отделить зерна от плевел, тем меньше мы будем позволять собой манипулировать и на просторах Интернета, и на законодательном уровне.

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