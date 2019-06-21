Квалификация боевого мастерства в ВДВ: «Победить и выжить»
В Воздушно-десантных войсках России проходит конкурс на право ношения нового нагрудного знака отличия.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в Воздушно-десантных войсках стартовал конкурс по профессиональному мастерству среди военнослужащих, проходящих службу по контракту. В конкурсе «Победить и выжить» принимают участие старшины, сержанты и солдаты-контрактники.
В Тульском воздушно-десантном соединении в квалификационных соревнованиях принимают участие более 160 человек. На военном полигоне Тесницкое десантники выполнили упражнения практических стрельб из штатного оружия при ведении огня из различных положений и на разные дальности. В ближайшие дни конкурсантам из числа военнослужащих-контрактников предстоит показать выносливость в марш-броске с полной выкладкой на пять километров, померяться силой в рукопашном бою с превосходящим по численности «противником», выполнить нормативы физической подготовки в подтягивании на перекладине и метании гранаты на дальность.
Победители конкурса получат новые знаки отличия Воздушно-десантных войск «Победить и выжить». Подобные соревнования пройдут во всех без исключения соединениях и воинских частях ВДВ России.
Читайте также: Ядерная безопасность: не допустить беды