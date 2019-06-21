22 июня. Тот самый длинный день в году...

В столичных музеях ко Дню памяти и скорби пройдут многочисленные акции.

Гости смогут послушать песни военных времен, узнать о судьбе поэтов-фронтовиков, почтить память погибших в годы Великой Отечественной. И эта история, на мой взгляд, не менее важна, чем День Победы.

Дело в том, что Великую Отечественную мы в последние годы стали воспринимать как-то странно. Не как величайшее испытание, не как большое горе, а как повод для ложно-патриотического угара. Когда я вижу девок с силиконовыми губищами, которые фотографируются для соцсетей в военной форме — меня тошнит. Георгиевские ленточки, кокетливо повязанные на брендовые сумочки и антенны автомобилей (кстати, немецких), все эти «Спасибо деду за Победу» и «Можем повторить» кажутся мне глупостью.

Мой дед — мамин отец — прошел всю войну сапером. И он никогда о войне не вспоминал. Лишь однажды упомянул, что было очень тяжело. А мы снимаем блокбастеры, как наши фашистов «мочат», как будто война — это какой-то боевичок со Сталлоне. Гламурные певички в кокетливо надетых пилотках тянут со сцены. Помолчали быть хоть, что ли. Противно ведь. Пойте лучше всякую модную лабуду по клубам. Впрочем, вы и так поете.

22 июня — особенный день Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мне кажется, День памяти и скорби должен напомнить об очень важной вещи — той цене, которую мы за Победу заплатили. О том, что не стоит раздувать шапкозакидательские настроения. Поменьше ложного пафоса, друзья.

Кстати, обратите внимание: в ближайшие дни в соцсетях не будет этого фотобума с военной тематикой. Вряд ли кто-то выложит себя с букетиком гвоздик у Могилы Неизвестного Солдата. Никто не сфоткается у танка. Почему? А потому что все хотят быть причастными к Победе, но никто — к трагедии народа. Потому что трагедия — это как-то негламурно.

Скорбь хороша только на могиле Юлии Началовой с красивым букетом — ее точно пользователи оценят. А вот скромные гвоздички у Вечного огня не поймут. Потому что все, связанное с Войной, для нас выродилось в какой-то неуместный патриотический карнавал и повод выпить «наркомовские 100 грамм».

И эту ситуацию, как мне кажется, нужно менять. Оценка войны и отношение к ней должны быть более глубокими и объективными.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»