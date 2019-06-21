Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Евгений Жирков, глава Пушкинского района Подмосковья, арестован Басманным районным судом до 13 августа. Его подозревают в получении взятки. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе суда.
— Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Е. Жиркова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа, — указано в сообщении.
Согласно информации, которой располагает следствие, Евгений Жирков, являясь главой Балашихи, в 2015 году получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров.
На данный момент по месту жительства подозреваемого были проведены обыски. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает агентство городских новостей «Москва».
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