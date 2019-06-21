Концерт ансамбля имени Александрова пройдет в День памяти и скорби на Белорусском вокзале
Знаменитый ансамбль имени Александрова 22 июня выступит с концертом на площади Белорусского вокзала. Музыкальное мероприятие пройдет в День памяти и скорби, концерт приурочат к траурной дате — годовщине начала Великой Отечественной войны.
Представители пресс-службы Министерства обороны РФ рассказали, какие произведения ансамбль имени Александрова исполнит для горожан и гостей столицы.
— В программе выступления: «Несокрушимая и легендарная», «Марш Буденного», «Священная война», «Соловьи», «Десятый наш десантный батальон», «Хотят ли русские войны?», «День Победы» и многое другое. Кроме того, с концертным номером выступит коллектив «Юные александровцы», — передает слова пресс-службы Минобороны РИА Новости.
Стоит напомнить, что Белорусский вокзал — одно из знаковых мест в истории великой Победы. Именно оттуда столичные солдаты в военные годы отправлялись на фронт.
Читайте также: Сергей Собянин рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и скорби в Москве