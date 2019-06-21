Тонущего мужчину вытащили на берег спасатели в Москве
Спасатели из столицы сообщили, что вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину.
Известно, что в пятницу около трех часов дня в районе Кунцево во время патрулирования спасатели обнаружили обессиленного мужчину. Предположительно, он решил искупаться в неположенном месте. Увидев работников Московской городской поисково-спасательной службы, тут же начал звать их на помощь.
Спасатели немедленно отреагировали на зов тонущего молодого человека. Они подняли гражданина на борт катера в двадцати пяти метрах от берега.
Как рассказал пострадавший, он выбился из сил и понимал, что уже не сможет самостоятельно выбраться на берег.
От помощи медиков молодой человек 1998 года рождения отказался и самостоятельно направился домой, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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