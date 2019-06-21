Пограничный ансамбль ФСБ впервые примет участие в программе «Военные оркестры в парках»
В рамках программы «Военные оркестры в парках» это первое выступление ансамбля. Программу проводит дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны России и правительства Москвы в лице Департамента культуры города Москвы. По традиции все мероприятия «Военных оркестров в парках» проходят в субботу, но в этот раз концерт перенесен на следующий день в связи с тем, что 22 июня — День памяти и скорби.
Заслуженный артист Российской Федерации, полковник Андрей Капралов возглавляет Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, который является одним из ведущих музыкальных коллективов нашей страны, способный решать самые сложные творческие задачи. Обеспечение деятельности органов Федеральной службы безопасности, воинских ритуалов, участие в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях в России и за рубежом — все это является приоритетными направлениями деятельности ансамбля. Коллектив активно сотрудничает с государственными организациями и творческими союзами России, выступает с гастролями по стране и за рубежом, на телевидении и радио с популярными исполнителями, записывает аудиоальбомы.
В его составе присутствуют эстрадно-симфонический и духовой оркестры, биг-бенд, струнный квартет, духовой квинтет, хор, балетная и эстрадная группы.
В репертуар ансамбля входят лучшие образцы русской и зарубежной классической музыки, а творческий колорит хореографической группы простирается от отдельных танцевальных номеров до мини-спектаклей.
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