Новый центр социального обслуживания появится у метро «Селигерская»
• 16:52 • 21 июня 2019
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Комплекс зданий, реализованных на аукционе, расположен по адресу: улица Селигерская, дом 7, и улица Селигерская, дом 7, строение 2
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Центр социального обслуживания людей пожилого возраста появится рядом с метро «Селигерская». Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы.
Новый собственник здания, в котором ранее располагалась автоматическая телефонная станция, был определен по итогам проведенного электронного аукциона, оператором которого выступил столичный департамент по конкурентной политике.
Комплекс зданий, реализованных на аукционе, расположен по адресу: улица Селигерская, дом 7, и улица Селигерская, дом 7, строение 2. Уточняется, что он расположен в пяти минутах от станции метро «Селигерская», неподалеку от парка имени Святослава Федорова.
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