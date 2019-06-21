Госинспекция ликвидировала незаконную автомойку
• 16:53 • 21 июня 2019
Поделиться:
0
doc75w0zlthg7q1ctczrjg0
Кирилл Светик, начальник Управления контроля за объектами недвижимости по ЮВАО Госинспекции по недвижимости
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Незаконное строение автомойки на улице Большая Академическая, напротив владения 77, было демонтировано, сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
По информации агентства городских новостей «Москва», земельный участок ранее сдавался в аренду для строительства и эксплуатации временного автомоечного сервиса. После окончания договора аренды арендатор должен был освободить и разобрать строение, но не сделал этого, забрав территорию в незаконное использование.
Читайте также: Госинспекция ликвидировала два объекта незаконного строительства
17:5821 июня 2019
17:5821 июня 2019
17:5221 июня 2019
17:4321 июня 2019
17:4221 июня 2019
17:3921 июня 2019
17:1421 июня 2019
16:5421 июня 2019
16:5321 июня 2019
16:5221 июня 2019
16:4921 июня 2019
16:3921 июня 2019
16:3721 июня 2019
16:3121 июня 2019
16:2821 июня 2019
16:2521 июня 2019
16:1921 июня 2019
16:1821 июня 2019
16:1421 июня 2019
16:0921 июня 2019
15:5921 июня 2019
15:4721 июня 2019
15:4421 июня 2019
15:4321 июня 2019
15:3521 июня 2019
15:2521 июня 2019
15:1521 июня 2019
15:0421 июня 2019
14:5021 июня 2019
14:2021 июня 2019
14:1621 июня 2019
14:0921 июня 2019
14:0321 июня 2019
13:5121 июня 2019
13:4721 июня 2019
13:2621 июня 2019
13:1221 июня 2019
12:5521 июня 2019
12:5421 июня 2019
12:5021 июня 2019
12:3021 июня 2019
12:2521 июня 2019
12:1921 июня 2019
12:0521 июня 2019
12:0321 июня 2019
11:5021 июня 2019
11:4521 июня 2019
11:4321 июня 2019
11:2221 июня 2019
11:0721 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:3421 июня 2019
10:2021 июня 2019
10:0921 июня 2019
09:4921 июня 2019
09:3121 июня 2019
09:2021 июня 2019
08:5621 июня 2019
08:2521 июня 2019
08:2121 июня 2019
08:2121 июня 2019
08:0221 июня 2019
08:0221 июня 2019
07:4821 июня 2019
07:0521 июня 2019
06:3721 июня 2019
05:4221 июня 2019
04:1821 июня 2019
04:0321 июня 2019
03:3921 июня 2019
02:5421 июня 2019
02:0621 июня 2019
01:4321 июня 2019
00:5821 июня 2019