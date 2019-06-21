Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина театр
Актер Дмитрий Певцов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и опубликовал его на своей странице в социальной сети Instagram.
Он объяснил, что семь лет назад с коллегами набрал первый курс, а впоследствии тот превратился в маленький театр. Актер рассказал о том, что им не хватает помещения, где актерский состав сможет разместиться и дарить зрителям новые впечатления.
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«ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР». Наше обращение к президенту. Услышат ли?...
Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)
Певцов облегчил работу президента и предложил отдать ему под театр пустующее здание Дома культуры имени Горбунова, где раньше размещался Театр мюзикла.
— Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, которое внесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм, — заявил Певцов.
Этот запрос прокомментировал управляющий ДК имени Горбунова Алексей Ларин, отметив, что здание не пустует. Он объяснил, что хоть и концертов сейчас немного, но все же они есть. Об этом сообщает РИА Новости.
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