Сотрудники центрального аппарата СК переедут в новое 18-этажное здание
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ переедут в новое здание, расположенное в Техническом переулке в столице. Об этом проинформировала Светлана Петренко, официальный представитель СК.
— Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин провел выездное совещание в новом строящемся здании Следственного комитета в Москве. Это 18-этажное здание соединяется с уже действующим корпусом СК России и проходной, образуя единый комплекс с внутренним двором, — указано в сообщении.
Во время прошедшего совещания главу ведомства проинформировали об этапах строительства объекта. Внутренние отделочные работы на данный момент находятся на завершающем этапе. Александр Бастрыкин лично осмотрел залы для проведения коллегий и совещаний, служебные кабинеты следователей и иные помещения, передает «Интерфакс».
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