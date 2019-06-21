СМИ: Мужчина скончался под колесами электрички возле платформы Коломенское
Представители столичных правоохранительных органов рассказали, что 21 июня возле железнодорожной платформы Коломенское пешеход попал под колеса электрички. В результате несчастного случая пешеход скончался. Об этом сообщили пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
— Мужчина попал под колеса электрички у платформы Коломенское Павелецкого направления Московской железной дороги. В результате он скончался на месте, — передает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что причиной гибели мужчины стала попытка мужчины забраться на перрон перед перед поездом.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, они осуществляют проверку.
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