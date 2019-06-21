Егор Дружинин: ей важно побеждать в своих спорах со мной

Еще в детстве первая популярность пришла к Егору Дружинину: в начале 1980-х он исполнил роль советского школьника Пети Васечкина. После школы Дружинин окончил актерский факультет, но интерес к танцам постепенно пересилил, передает «МИР 24».

Близкие люди Егора тоже имеют отношение к танцам. Его отец Владислав Юрьевич Дружинин – знаменитый еще с советских времен хореограф. Супруга Егора Вероника – тоже танцовщица и хореограф, двоюродная сестра артиста балета Николая Цискаридзе. Немудрено, что в таком окружении все трое детей Егора и Ники тоже тянутся к танцам.

По поводу трудностей в принятии принципиальных решений Егор сказал, что если это решение поддерживает его жена, актеры или даже дети, то это дает ему понимание того, что он поступает правильно. Самый большой вопрос в такой ситуации – не подводишь ли ты кого-то, - считает артист. Но когда ты понимаешь, что тебя подводят больше, чем ты подведешь кого-то, что по отношению к тебе поступают нечистоплотно - нужно действовать в ответ. «Это как в любом конфликте, в любой драке: если тебя ударили первого, то ты уже понимаешь, что стоять и ждать, пока тебя ударят еще, не стоит. Нужно защищаться».

Также Егор рассказал, что ему нравиться работать со своей женой, сообщает источник. «…она интересная актриса. Человек архисложный, особенно в обстоятельствах работы. Но это стоит того, потому что работает она интересно. Ею просто невозможно управлять. Она, правда, часто мне говорит о том, что, «мол, помнишь ты вот так говорил» – ей важно побеждать в своих спорах со мной. Я говорю: «Да-да, конечно», она говорит: «А ты настаивал!», а я уже не помню, на чем я настаивал. Но я киваю, конечно же, соглашаюсь. Иногда приходится воевать, потому что мы с ней вместе работаем только во «Всюду жизнь», и она не самый легкий для меня партнер. Но наблюдать за ней на сцене мне всегда интересно и всегда нравится. Она человек эмоциональный, ей тяжело даются какие-то вещи. И, вообще, в ситуации спектакля ей тяжело, потому что она, с одной стороны, жена, а с другой стороны – актриса, и ей хочется, может быть, даже находить каких-то партнеров и соратников со стороны, против меня как-то консолидироваться. А как консолидироваться против своего собственного мужа? Это невозможно. Короче говоря, она в такой очень двойственной ситуации».