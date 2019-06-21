Законопроект о декриминализации первой помощи будет внесен в Госдуму

Законопроект по внесению поправок в Уголовный кодекс разработал думский комитет по охране здоровья. Согласно ему, человек, оказывающий первую медицинскую помощь, не может быть привлечен к ответственности в случае неправильного ее оказания или смертельного исхода. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил автор законопроекта, член комитета и депутат Николай Герасименко.

— Если возникают какие-то неблагоприятные исходы, то человек, который оказывал первую помощь, не подлежит ни уголовному преследованию, ни финансовому. То есть никаких последствий не должно быть, — разъяснил парламентарий.

По его словам, на Западе существует аналогичный так называемый закон доброго самаритянина. В России же люди не всегда оказывают первую помощь, поскольку боятся ответственности в случае причинения вреда.

Кроме того, комитет разработал еще один законопроект, согласно которому первая помощь будет разделена на базовую и расширенную, право оказывать которую будут иметь специалисты. Также предполагается расширить перечень лекарств, которые могут применяться при оказании первой помощи, передает ТАСС.

Сегодня в Уголовном кодексе установлена ответственность как за неоказание помощи, так и за неправильное ее оказание.

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