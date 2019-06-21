Корпортативный психолог рассказала об опасности работы во время отпуска

Консалтинговая компания Travel and Leisure опросила 1070 человек и выяснила, что 54 процента респондентов раздражает то, что муж или жена уделяют слишком много времени служебным делам.



Почти половина опрошенных несколько раз в день, находясь в отпуске, заходили в рабочие программы. Никто не подтвердил, что полностью отключается от дел в путешествиях. Около половины опрошенных — 47 процентов — вынуждены отвлекаться, чтобы решить срочные вопросы. И только 19 процентов признались, что им просто нравится работать.

Корпоративный психолог, специалист по кадрам Татьяна Андреева рассказала «Вечерней Москве», насколько остро подобный вопрос стоит в России, как сохранить отношения в семье и реагировать на слишком назойливое руководство.

‎— Такая проблема есть в части компаний. Если человек ушел в отпуск или на выходные, но возникают какие-то сложности, то работодатель звонит, чтобы получить информацию для их решения. Как сотрудник крупной организации могу сказать, что иногда это оправдано. Но работающие в таких организациях обычно прекрасно знают, что у них ненормированный рабочий день и их могут дернуть в любое время, — отметила Андреева.

По ее словам, одни работодатели невнимательно относятся к своим подчиненным и отвлекают их в отпуске или в выходные дни по тем вопросам, которые могут подождать. Бывает это по той простой причине, что начальникам нужно обезопасить себя и решить задачу, для чего им нужна определенная информация.

‎— Конечно, им проще позвонить, чем разбираться самим. Если человек к этому не готов, хочет трудиться исключительно с девяти до шести, чтобы в остальное время его не трогали, естественно, такое вмешательство влияет на семейные отношения. Люди начинают ссориться, потому что любой в паре каждый рассчитывает, что в свободное время внимание будут уделять именно ему. И когда отвлекают посторонние вопросы, это вызывает стресс, ‎— подчеркивает корпоративный психолог.

По ее мнению, на гармоничные семьи это не должно сильно влиять, так как они могут выстроить систему взаимоотношений и правильно реагировать на подобные раздражители.

— Не так много компаний «белых и пушистых», которые не дергают сотрудников во время отпуска. Поэтому остается только договариваться внутри пары, как к этому относиться. Если отношения построены на уважении друг друга, то мужчина и женщина смогут это сделать. Ведь за работу платят зарплату, на которую семья живет. А вот когда понимания нет, причиной для ссор может стать что угодно — например, позднее возвращение с вечеринки, — пояснила собеседник «ВМ».

Как считает эксперт, если у работника в договоре прописан ненормированный рабочий день и он имеет определенные бонусы, то понимает, за что страдает. Человек сам выстраивает приоритеты и определяет, что ему важнее: иметь такую работу со всеми минусами и плюсами или поменять ее. А если он работает с девяти утра до шести вечера и его все равно отвлекают в свободное время, нужно выстраивать отношения с работодателем. Если не получается — занимать более жесткую позицию.

— У меня был подобный пример, когда я работала в одной компании. На такой случай я имела две сим-карты, одна из которых была «рабочей». Вечером мобильный в 18:00 отключался, а утром включался. Хороший способ приучить работодателя к тому, что бесполезно дергать человека во время отдыха, так как он все равно не ответит. Можно прийти и просто объяснить, чем и как это мешает, — поделилась Татьяна Андреева.

Почти у любого руководителя существуют личные отношения или семья. Так что если поговорить доверительно, можно донести, почему не стоит лишний раз связываться вне работы, резюмирует специалист. Также можно обсудить какую-то доплату за переработку на выходных или в отпуске.

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