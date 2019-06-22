Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы
• 00:13 • 22 июня 2019
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По данному факту ведется доследственная проверка, мужчину разыскивают
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел подтвердила, что ведется поиск неизвестного мужчины, устроившего стрельбу в районе Кунцево.
Во время конфликта на Ярцевской улице пресловутый мужчина сделал несколько выстрелов — по предварительным данным, из газового пистолета. Никто не пострадал, стрелявший скрылся.
По данному факту ведется доследственная проверка, мужчину разыскивают, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что Cледственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту потасовки возле станции метро «Электрозаводская».
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