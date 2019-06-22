АТОР опубликовала памятку для купивших тур в Грузию
Ассоциация туроператоров России (АТОР) собрала подборку ответов на вопросы, которые чаще всего задают россияне в свете событий в Грузии.
В частности, АТОР напоминает о рекомендации воздержаться от поездок в Грузию. Тем, кто уже купил путевку в эту страну, по закону обязаны возместить все расходы. Если же авиабилеты приобретались отдельно от турпакета, придется выяснить условиях их возврата у перевозчика.
Узнать всю информацию по данной теме можно на официальном сайте АТОР.
Напомним, в Грузии разразился политический кризис, в связи с массовыми беспорядками Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в эту страну. Вслед за этим президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.
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