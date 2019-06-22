Мотоциклист погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Москве
• 08:30 • 22 июня 2019
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По факту произошедшего проводится проверка
Фото: Следственный комитет РФ
Дорожная авария в столичном районе Текстильщики унесла жизнь мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
ДТП произошло в пятницу, 21 июня, по адресу: Волгоградский проспект, дом 36. Мотоциклист двигался от улицы Южнопортовая в направлении шоссе Энтузиастов столкнулся со следовавшим справа в попутном направлении «КАМАЗом». В результате от полученных травм он скончался на месте.
По факту произошедшего проводится проверка.
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