Неизвестные сильно избили пожилого мужчину в столичном районе Измайлово
Представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что на территории столичного района Измайлово сотрудники правоохранительных органов обнаружили сильного избитого мужчину.
Пострадавший 1964 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там ему диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.
— Установлено, что 21 июня неизвестный причинил пострадавшему указанные повреждения, находясь по адресу: Измайловское шоссе, дом 71а. Обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Отметим, что сейчас правоохранительные органы по факту случившегося возбудили уголовное дело.
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