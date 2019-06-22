Капитанские дочки: через тернии к розам

Выпускницы столичного Пансиона воспитанниц Министерства обороны России получили памятные подарки от Сергея Шойгу и поклялись верой и правдой служить Родине.

На Соборной площади в Москве прошел выпуск воспитанниц Пансиона Минобороны. Аттестаты и дипломы получили 107 девушек, большинство из которых дочери военнослужащих из отдаленных гарнизонов российской армии. Помимо изучения школьной программы, они получили в стенах уникального довузовского учебного заведения военного ведомства углубленные знания минимум трех иностранных языков. Выпускницы умеют фехтовать, петь, рисовать и вальсировать на балах. Ежегодно все воспитанницы Пансиона гарантированно поступают в лучшие высшие учебные заведения страны — как военные, так и гражданские.

Покидая Соборную площадь, девушки подбросили в воздух лепестки роз — такая у них сложилась традиция. Традиционно же на продолжении праздничной церемонии выпуска в стенах Пансиона Минобороны каждой выпускнице был вручен подарок от министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, это серебряное кольцо с гравировкой, представляющей собой герб Пансиона: розу в центре распахнутой книги. Кольцо, которое останется с воспитанницами на всю жизнь и станет символом их нерушимой дружбы, вручала куратор учебного заведения, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Также девушки получили еще один символичный подарок — подвеску-погон, призванную напоминать выпускницам: какую бы специальность они ни выбрали в дальнейшем, им всегда предстоит верой и правдой служить Родине.

…Кстати, удивительный факт. В расписании занятий Пансиона воспитанниц Министерства обороны России нет ни одного военного предмета — ни строевой подготовки, ни стрельбы. Сергей Шойгу готовит не солдат в юбках или идеальных жен для офицеров. Из этого необычного учебного заведения выходят просто хорошо образованные и воспитанные девушки, багаж знаний которых позволяет им выбрать любую дорогу в жизни.

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