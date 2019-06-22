Умер Леонид Школьник

Начинавший рабочим на обувной фабрике, Леонид Борисович прошел огромный путь в журналистике, а кроме этого, оставил заметный след в политике: был народным избранником, членом Межрегиональной депутатской группы, работая бок о бок с Андреем Сахаровым, Юрием Афанасьевым, Тельманом Гдляном, Галиной Старовойтовой.

А журналистика… Она была тогда иной. А уж что касается еврейской темы — тем более. Леонид Школьник начинал работать и сделал карьеру в «Биробиджанер штерн», а потом протянул из Биробиджана, из Еврейского автономного округа, ниточку в Израиль, впервые в истории создав между ним и «исторической землей» связь и всю жизнь работая над ее укреплением.

Когда-то Леонида Школьника причисляли к числу тех, кто составляет надежду дальневосточной поэзии. Он и, правда, стал бы знаменитым поэтом, но предпочел посвятить жизнь другому — исполнению внутреннего долга «по зову крови». И его стихи были прекрасны, но он стремился оставить и оставил миру наследство иного значения, бесконечно работая над переводами шедевров еврейской поэзии, открывая их русским ценителям стихотворных строк…

Леонид Школьник прожил огромную и невероятно насыщенную событиями жизнь. Его уход стал трагедией и для близкого его окружения, и для тех, кто даже не был знаком с ним лично, но знал его, благодаря его делам…

О Леониде Борисовиче — человеке, таланте, профессионале и просто очень хорошем друге, ценившем дружбу и умевшем ее хранить десятилетиями, — читайте в понедельничном очерке «Вечерней Москвы» (номер выйдет в свет 24 июня).