Шурочка из «Служебного романа» не хотела, чтобы внуки стали артистами

«А вы сдали 50 рублей?» — Активная бухгалтер Шурочка из фильма «Служебный роман» запомнилась всем. 22 июня мастеру эпизода Людмиле Ивановой исполнилось бы 86 лет, она скончалась 7 октября 2016 года.

Ее жизнь была наполнена событиями, выпускница Школы-студии МХАТ дружила с Игорем Квашой, Ириной Скобцевой, Леонидом Броневым, Галиной Волчек.

— На курсе Галю называли барометр, она всегда чувствовала правду и ложь, — вспоминала Людмила Ивановна. — А еще благодаря ей я не начала курить. Она запретила.

Хорошие отношения у звезды театра и кино были с Валентином Гафтом, Сергеем Гармашем, Еленой Яковлевой. Людмила Ивановна с мужем вырастила двух сыновей, пережила смерть супруга и одного сына, помогала внукам, которые не пошли по ее стопам.

— Зависимая профессия — артист; хорошо, что внук Трифон стал архитектором, а внучка Лиза — финансистом, — говорила актриса.

В последние годы Людмила Ивановна сравнивала себя с матерью поэта Гете, ведь с почтенном возрастом обе были прикованы к инвалидному креслу, сообщает издание StarHit.

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