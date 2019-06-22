ЦОДД призвал водителей к осторожности из-за непогоды в Москве
Пресс-служба ЦОДД опубликовала в социальной сети Тwitter предупреждение для автомобилистов.
— Непонятно, хорошая это новость или нет, но сегодня МЧС прогнозирует дождь и ветер в некоторых районах Москвы, — говорится в сообщении.
Непонятно, хорошая это новость или нет, но сегодня МЧС прогнозирует дождь и ветер в некоторых районах Москвы. Если вдруг, то вспомните о безопасной парковке подальше от деревьев и рекламных щитов, а на дороге - об осторожности. И без резких манёвров - опасность аквапланирования. pic.twitter.com/kLlSTN4RKO— ЦОДД (@gucodd) 22 июня 2019 г.
Водителей призывают помнить о риске парковки вблизи деревьев и рекламных щитов. А также просят соблюдать осторожность на дорогах.
Кроме того, согласно сообщению, сегодня на дорогах будет опасность аквапланирования. В связи с этим автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров.
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