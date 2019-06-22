Пьяного мужчину спасли из Москвы-реки в районе Крылатского моста
Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве сообщила, что в районе Крылатского моста спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину.
Инцидент произошел в субботу, 22 июня, в 11:27. Спасатели поисково-спасательной станции «Кунцево» Московской городской поисково-спасательной службы вытащили из Москвы-реки мужчину.
— Был спасен мужчина 1979 года рождения с признаками алкогольного опьянения, — уточняется в сообщении.
Пострадавший был доставлен на поисково-спасательную станцию. Ему оказали первую медицинскую помощь, однако от дальнейшей помощи мужчина отказался. Отмечается, что он был спасен с поверхности воды в 50 метрах от берега, рассказывает агентство «Москва».
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