Поесть не вредно

Вы удивлены? Я — нет. Каждая третья девушка ходит на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что сможет бесплатно поесть. Результат исследования социологов на эту тему опубликовал журнал SPPS.

Мужики, а зачем, как вы думаете, девушка вообще с вами встречается? Вот чтобы что? Любовь? Ну-ну... Женщине нравитесь не столько вы, сколько ваши ресурсы. Такими их создала природа. Ведь кто такой мужчина для женщины? Это тот, кто поможет ей выжить. А лучше даст возможность жить хорошо. Поэтому 60-летний миллионер с брюшком будет иметь в сотни раз больше поклонниц, чем 25-летний красавец, все имущество которого — проездной на метро. И для этого миллионера женщина, как правило, готова на все! А с нищим красавцем в лучшем случае проведет ночь. Одну.

Вообще межполовые отношения, на мой взгляд, устроены крайне просто. Мужчина ценит в женщине две вещи — молодость и красоту. Одно частично заменяет другое. А женщина ценит в мужчине прежде всего статус. Иными словами — чин или деньги, дающие место среди других таких же перворанговых самцов. Потому что перворанговый самец точно обеспечит ей и потомству безбедное существование. А бета-самец — далеко не факт.

У женщин, как и у мужчин, есть короткие и долгие половые стратегии Фото: кадр из фильма «Безумное свидание»

Что же касается бесплатных обедов, то тут еще проще. У женщин, как и у мужчин, есть короткие и долгие половые стратегии. Если мужик — самец перворанговый, то женщина после ужина вряд ли исчезнет. Ибо будет действовать в рамках стратегии долгосрочной. Она прилепится как банный лист! Захочешь — не отлепишь. А если мужик так себе, не перспективный, то дама включит стратегию краткосрочную. Проще говоря, возьмет с него то, что можно (например, ужин), и пойдет искать более перспективного — у кого ресурсов побольше.

У меня и в мыслях нет клеймить женщин за меркантилизм. Живут как умеют. Наоборот — это мужиков надо клеймить за тупость. Если у вас не одна, а хотя бы полторы извилины — запудрить даме мозги всегда можно. Опытный и умный мужчина (даже не будучи человеком успешным) всегда сможет представить себя таковым. Кто-то откровенным враньем, кто-то намеками, кто-то рассказами о своих блестящих перспективах. Женщины, как правило, сами хотят обмануться, и налить им чего-то приятного в уши несложно. Это цинично? Ну да, цинично. Как вы к нам, так и мы к вам. Одни хотят денег, другие — секса. И все друг другу врут. Так уж жизнь устроена. И не я это придумал.

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