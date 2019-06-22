Явление социализма народу

К вопросу о демпфировании социальных колебаний.

Тридцать лет назад ваш покорный слуга сделал необычное предсказание. Люди в возрасте, конечно же, помнят, что было в стране тридцать лет назад – крушение голодного коммунизма, когда люди, всеми фибрами души возненавидевшие власть КПСС, с энтузиазмом рушили старый порядок, издевались над уравниловкой, приведшей страну к пустым прилавкам и отвратительному качеству продукции, требовали перемен и неравенства... В общем, это была эпоха похорон социализма, не оправдавшего себя, как общественный строй, ни в одной стране мира. Тогда казалось, что с «красной волчанкой» левачества в мире покончено раз и навсегда. Но именно тогда я и предсказал, что через двадцать-тридцать лет в мире вновь наберут популярность левые взгляды.

Мало кто мне верил, слушатели только плечами пожимали: откуда же после таких исторических уроков?.. Но сегодня мы видим именно то, что было предсказано – по России шатаются люди с портретами Сталина, в Европе дуют «ветры 68-го», а в оплоте антикоммунизма, в стране, породившей маккартизм – в Соединенных Штатах Америки, согласно гэллаповскому опросу, 57% людей, голосующих за демократов, положительно относятся к социализму.

Можем повторить?..

Помните знаменитый разговор Мюллера и Штирлица в сериале «17 мгновений весны» Фото: кадр из фильма "17 мгновений весны"

Как же я угадал тогда, тридцать лет назад сегодняшнее розовое помешательство? О, это было легко! Просто маятник социальных колебаний качнулся в другую сторону. Так всегда бывает.

Помните знаменитый разговор Мюллера и Штирлица в сериале «17 мгновений весны»? Там шеф гестапо говорит примерно следующее: нынешние не простят нам катастрофы, но пройдет время, вырастет новое романтическое поколение, которое не помнит голода и бомб, и тогда снова прозвучит «зиг хайль»… Он был прав: история учит только тому, что она ничему не учит. Это умные учатся на чужих ошибках, а дураки предпочитают наломать собственных дров.

Но поскольку дураков, то есть людей простых, из которых получаются охранники, шоферы и прапорщики, подавляющее большинство, а академиков и вообще граждан с IQ выше 120 единиц подавляемое меньшинство, в демократических странах, где голосуют все, кому не лень, мы имеем то, что имеем – чудесную возможность в очередной раз наступать на венесуэльские грабли. И так будет всегда. «Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно», - помните такую басню? Навоза в этом мире почему-то всегда больше, чем жемчуга. А голосует на выборах навоз.

И с этим пора кончать. Необходимо квалифицированное голосование. Для чего надо сделать две вещи:

1) отменить налоги для бюджетников (врачей, учителей, людей в погонах и пр.) потому что они бессмысленны: по сути, государство, взимая с бюджетников налоги, просто перекладывает деньги из одного кармана в другой, неся при этом потери по сбору этих налогов

2) лишить тех, кто не наполняет казну налогами, а сидит на шее общества (то есть пенсионеров, безработных, бюджетников) права голоса. Жестко? А почему голосовать должны те, кто не наполняет общую казну – те, кто живет за чужой счёт?

Ведь ясно, что плебс всегда будет голосовать за дополнительные выплаты и льготы из бюджета (общего кармана), а наполнение общего кармана плебс не волнует и никогда не волновало. Это и есть раскручивающаяся социалистическая спираль: чем больше всяческих льгот и бюджетников, тем больше они голосуют за выплаты из казны. И тем больше левеют политики, ибо не обещая халявы плебсу, не выиграешь выборы. Но кто же будет наполнять общий карман бюджета, ведь предпринимательского жемчуга на свете много меньше, чем навоза?..

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