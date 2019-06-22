Сергей Собянин почтил память не вернувшихся с войны солдат
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в социальной сети Тwitter новый пост, в котором призвал москвичей почтить память солдат, не вернувшихся с фронта.
78 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.
— День начала самой страшной, опустошающей войны, — написал мэр.
День начала самой страшной, опустошающей войны. День, который положил начало нашим потерям и в то же время сплотил. Почти в каждой семье есть родной человек, который не пришел с фронта. Давайте вспомним их сегодня. pic.twitter.com/QeIs8p0LMP— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июня 2019 г.
Сергей Собянин отметил, что этот день положил начало огромным потерям нашего народа и в то же время сплотил граждан.
— Почти в каждой семье есть родной человек, который не пришел с фронта. Давайте вспомним их сегодня, — призвал мэр столицы.
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